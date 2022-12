Merseburger Weihnachtswochenende zieht zahlreiche Besucher an

Merseburg/MZ - Der Duft von Bratwurst und Glühwein in der Luft, bunte Lichter, Märchenstunden und ein Weihnachtsmann, der den Kindern Schokolade überreicht: Am Wochenende war die Weihnachtsstimmung in der ganzen Innenstadt von Merseburg zu spüren. Nach zwei Jahren coronabedingter Zwangspause konnten die Bürger wieder die Merseburger Schlossweihnacht genießen, die in diesem Jahr erstmals auf drei Tage verkürzt war. Am Sonntag fand auch die Kellerweihnacht mit neun Stationen statt, unter anderem in der Domapotheke, im Kulturkeller Oelgrube und in der Willi-Sitte-Galerie.

