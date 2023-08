Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Merseburg/MZ - Bange blickte Andreas Denkes aus dem Fenster seines Hauses in Beuna. Bei immer stärker werdendem Regen ahnte er schon, was gleich wieder passieren würde. Schließlich trat das ein, was er befürchtete. Die starken Regengüsse waren zu viel für die Abwasserleitungen. Die Gullydeckel wurden nach oben gedrückt und Abwasser flutete den Geiselring in Beuna. Am Sonntagabend sorgte der starke Regen für 23 Feuerwehreinsätze in Merseburg.