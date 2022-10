Merseburger Gymnasiasten siegen bei Bundeswettbewerb

Merseburg/MZ - Mit Fachwissen und Kreativität haben die Jungen und Mädchen am Ende gepunktet. Die Gruppe des Schulsanitätsdienstes vom Jugendrotkreuz am Herder-Gymnasium in Merseburg haben beim Bundeswettbewerb des Jugendrotkreuz den ersten Platz belegt. Die Schüler im Alter von 13 bis 16 Jahren haben zum ersten Mal an diesem Wettbewerb teilgenommen und sich prompt gegen alle anderen Gruppen durchgesetzt.