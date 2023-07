Onri-Andreas Schieke vom Landesjagdverband (links) zeigt Merseburger Viertklässlern aus der Rosental-Grundschule in seinem rollenden grünen Klassenzimmer Präparate, Felle und Geweihe von Tieren, die in heimischen Wäldern leben.

Merseburg/MZ - Mit Fuchs, Dachs und Marder reiste Onri-Andreas Schieke vom Fachbereich Umweltbildung des Landesjagdverbandes jüngst in der Rosental-Grundschule in Merseburg an.