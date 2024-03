Merseburg/Farnstädt/MZ. - Rund 120 Freiwillige hatten sich gemeldet, um an der traditionellen Frühjahrsputzaktion in Merseburg teilzunehmen, die an insgesamt 14 Orten stattfinden sollte. Doch die Aktion fiel zum Teil ins Wasser. Denn am Samstagvormittag hatte es sich so richtig eingeregnet.

Trotz des Wetters fanden sich sechs motivierte Frauen und Männer in Regenjacken im Bürgerpark in Beuna ein. Doch sie mussten schnell feststellen, dass es bei dem Regen keinen Sinn macht, den Park auf Vordermann zu bringen. „Wir haben abgebrochen, wir werden unseren Frühjahrsputz verschieben“, sagte Ortsbürgermeisterin Rosel Mißberger. Eigentlich hatten sich mehr Helfer zum Aufräumen in Beuna angemeldet. „Und auch die Feuerwehr wollte mitmachen, die haben aber auch vertagt.“ Die Beunaer wollten unter anderem Osterdeko, die die Kita- und Hortkinder gebastelt haben, im Park aufhängen. Zudem sollte die große Holz-Eule wieder aufgestellt werden, die den Winter über bei der Stadt eingelagert war. „Das werden wir noch vor Ostern nachholen“, versprach Mißberger.

Alexandra und Robert Detsch fanden jede Menge Unrat. (Foto: Laura Rivera)

Die Stadtverwaltung Merseburg selbst hatte drei Standorte für den Frühjahrsputz vorgeschlagen. Einer davon war der Ökumenische Pilgerweg zwischen Zscherben und der Hochschule. „Den kennt kaum jemand. Wir wollten ihn freischneiden und schön herrichten“, sagte Bauhofleiter Guido Lukesch-Heinicke. Das habe bei dem Regen aber nicht funktioniert. Trotz des Wetters sei zum Arbeitseinsatz eine Familie aufgetaucht. „Die wollten wir nicht wegschicken und haben uns deshalb eine Alternative gesucht.“ Die war mit dem Lagerplatz am ehemaligen Solebad gefunden, dort komme es verstärkt zur illegalen Ablagerung von Müll.

Die Freiwilligen, die sich vom Regen nicht abhalten ließen, waren Alexandra und Robert Detsch. „Wir wollten nicht diejenigen sein, die absagen, aber dann waren wir die einzigen, die gekommen sind“, lächelte die Merseburgerin. Unverrichteter Dinge wieder nach Hause gehen, wollten sie und ihr Mann aber auch nicht. Und das Müllsammeln am ehemaligen Solebad hat sich gelohnt. Nach kurzer Zeit war der Laster des Bauhofes schon gut mit Unrat gefüllt. Auch Reifen, ein Wäschekorb und Kleidung waren unter anderem dabei.

Claudia Reinke (v.l.), ihr Sohn Noah und Karl Brix beim Frühjahrsputz in Farnstädt (Foto: Anke Losack)

Die Detschs beteiligen sich regelmäßig an Müllsammelaktionen in Merseburg. „Präventiv kann man leider nicht viel gegen die Vermüllung machen. Das einzige, was ich machen kann, ist, unserer Tochter beizubringen, wie man Müll richtig entsorgt“, sagte Robert Detsch. Die vierjährige Tochter sei auch oft bei solchen Aktionen dabei, am Samstag wegen des Regens allerdings nicht. Dass Leute illegal Müll entsorgen, komme immer häufiger vor, bedauerte Bauhofleiter Lukesch-Heinicke. „Im Monat kommen etwa zehn Tonnen zusammen. Ich kann das gar nicht nachvollziehen, jeder kann seinen Müll kostenlos entsorgen.“

In Merseburg war Samstag auch eine Gruppe unterwegs, um die Springbrunnen wieder fit zu machen. Und am Standort Arminsruh hatten sich vier Schüler zum Frühjahrsputz eingefunden, berichtete Lukesch-Heinicke. Viele der weiteren Standorte, die nicht durch die Stadt selbst organisiert waren, hätten ihre Aktionen vertagt. Der Merseburger Frühjahrsputz war der erste Aktionstag im Rahmen des „SauberMachathons“, der am 21. September mit einer Großputzaktion seinen Abschluss finden wird.

Rebecca Nobis (v.l.), Katrin Linke und Marvin Degenhardt putzen hier in einem Vereinsraum von Blau-Weiß. (Foto: Anke Losack)

Bei Fritz-Walter-Wetter, wie Fußballer Regenwetter bezeichnen, fand Samstagvormittag auch der Frühjahrsputz beim Sportverein Blau-Weiß Farnstädt statt. Rund 50 Vereinsmitglieder und Freiwillige beteiligten sich, waren vor allem in und an den Vereinsgebäuden am Haupt- und am Kunstrasenplatz zu Gange. Es wurden etwa Kabinen gereinigt, Dächer und Fassaden gekärchert oder in Räumen aufgeräumt. Außenarbeiten wie Rasen mähen oder Hecke schneiden fielen aus. Vereinsmitglieder hätten sich aber schon bereit erklärt, derartige Außenarbeiten im Laufe dieser Woche durchführen zu wollen, sagte Torsten Fritzsche vom Verein.