Merseburger Firma schickt Wutbriefe an den Kanzler

Merseburg/MZ - In dem Moment, als sie das Limit ihrer Firmen-Tankkarte überschritten hatte und nicht mehr damit bezahlen konnte, hat Dagmar Dumont-Peters gemerkt, dass sich die Dinge gerade sehr stark verändern. „Aber auch jeder andere in der Firma hat das gemerkt. Jeder von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hat aktuell irgendwas auf dem Herzen. Wer reinkommt in die Firma, um etwas zu holen oder zu erledigen, bleibt am Tresen im Sekretariat stehen und schüttet sein Herz aus. Manchmal stand dort eine ganze Traube von Leuten und ich natürlich auch“, erzählt Dagmar Dumont-Peters, die Chefin des Merseburger Reinigungsservices Dumont. Dann habe sie irgendwann gesagt. „Ihr habt ja recht, mit dem was ihr sagt. Aber wie ändern wir es denn? Was wollen wir machen? Wollen wir demonstrieren? Ich bin dabei, hab ich gesagt“, erzählt die Chefin der MZ. „Wir - als kleines Unternehmen - haben tatsächlich überlegt, ob wir eine Demo anmelden und auf die Straße gehen.“