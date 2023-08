Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Merseburg/MZ - Ralf Keil und seine Lebensgefährtin machte das Angebot an exotischen Setzlingen neugierig, das sie in einem Geschäft fanden. So wachsen in ihrer Parzelle in der Kleingartensparte „Pappelallee“ in Merseburg jetzt unter anderem Kiwis, Wassermelonen und seit dem vergangenen Jahr sogar japanische Faserbananen.