Merseburger Benefizlaufes bringt knapp 30.000 Euro

Merseburg/MZ - „Insgesamt sind wir total zufrieden“, sagt Birk Schaper, Mitorganisator des Merseburger Benefizlaufes. Einen Monat nachdem die traditionelle Veranstaltung des Lionsclubs Merseburg zum zweiten Mal in ihrer Geschichte virtuell über die Bühne gegangen ist, liegen nun die Ergebnisse vor. Die 1.350 Teilnehmer haben fast 20.000 Kilometer zurückgelegt: „Wenn alle Sponsoren ihre Zusagen erfüllen, haben wir so 30.000 Euro zusammen. Das ist ein Spitzenergebnis“, resümiert Schaper.

Bedingt durch Corona fand der Benefizlauf 2021 virteull statt

Dem Lionsclub liegen mittlerweile bereits 15 Spendenanfragen vor, also Anfragen von Projekten und Institutionen, die gern einen Teil der eingesammelten Spenden abbekommen würden. „Wir freuen uns über weitere Spendenanträge, die wir unterstützen können“, betont der Mitorganisator. Anfang September wollen die Lions dann über erste Mittelvergaben entscheiden. Der Schwerpunkt soll wie gehabt auf der Kinder- und Jugendarbeit liegen. Für die Organisatoren läuft derweil auch noch die Nacharbeit des diesjährigen Spendenlaufs, wie Schaper erklärt: „So müssen wir zum Beispiel 500 Spendenquittungen ausstellen.“

Bedingt durch Corona fand der Benefizlauf auch 2021 nicht, wie gewöhnlich, auf einem Rundkurs im Merseburger Zentrum statt, sondern virtuell. Dies hatte den Vorteil, dass die Teilnehmer nicht auf einen Nachmittag und das Laufen beschränkt waren. Die Kilometer konnten sie das ganze Wochenende über auch auf dem Rad oder im Boot absolvieren.

Organisatoren heben Leistung der Beteiligten hervor

Einige Teilnehmer erklommen sogar Alpengipfel. Dies führte letztlich dazu, dass die einzelnen Teilnehmer deutlich weitere Strecken zurücklegten. So brachte es Friedhelm Hohndorf laut Veranstalter sogar auf ganze 609 Kilometer für den guten Zweck.

Schaper hob aber auch die Leistung der Beteiligten mit ganz kurzen Beinen hervor. Es habe die Organisatoren begeistert, wie viele Kitas sich in diesem Jahr mit eigenen Läufen engagiert hätten. 2022, so seine Hoffnung, soll der Benefizlauf dann jedoch wieder ganz klassisch in der Merseburger Innenstadt erfolgen. „Auch wenn es schön war, dass sich so viele beteiligen konnten, aber es fehlt uns so einfach das Gemeinschaftsgefühl.“ Einen Termin für die nächste Auflage gibt es bereits. Der Benefizlauf 2022 soll am 1. Juli starten.