Merseburg - Ein 50-jähriger hat am Donnerstagmorgen in der Herweghstraße in Merseburg mit einem Bunsenbrenner Unkraut vernichtet. Wie die Polizei mitteilte, geriet dabei kurze Zeit später eine Hecke in Brand. Auch eine anliegende Garage wurde durch das Feuer leicht beschädigt.

Durch die Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden. Der entstandene Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. (mz)