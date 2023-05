In Merseburg ist ein Autofahrer beim Überqueren der Schienen von einer Straßenbahn gerammt worden - drei Personen wurden leicht verletzt. Es kam zu Behinderungen im Straßenbahnverkehr.

Drei leicht verletzte Personen nach Kollision mit Straßenbahn in Merseburg

Merseburg - Am Montagmorgen ist es in Merseburg zu einem Unfall gekommen. Nach MZ-Informationen wollte ein Autofahrer die Schienen überqueren und hatte dabei die Straßenbahn nicht beachtet, die in den Wagen krachte.