Merseburg trägt Schwarz auf

Am Montag sei die neue Fahrbahndecke am Kreisel vor dem Merse-Center fertig, sagen die Arbeiter.

Merseburg/MZ - Gerd Heimbach wird seinen Etat für Geschenkpapier in diesem Jahr wohl massiv überstrapazieren müssen. Zumindest, wenn der Leiter des Merseburger Straßen- und Grünflächenamtes, das „Weihnachtsgeschenk“, das er für die Merseburger im Sinn hat, standesgemäß einpacken will. Der neue Kreisel vor dem Merse-Center soll es sein. Den möchte Heimbach möglichst noch in diesem Jahr für den Verkehr freigeben. Es wäre aus städtischer Sicht auch ein gutes Geschenk, schließlich muss es die Kommunen nicht bezahlen. Die Baukosten im oberen sechsstelligen Bereich tragen die Investoren des Merse-Centers.