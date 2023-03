Saubermachaton 2023 Merseburg ruft seine Einwohner zum Frühjahrsputz - freiwillige Helfer gesucht

Die Stadt Merseburg will sauber und aufgeräumt in das Frühjahr starten. Dafür ruft die Verwaltung die Bürger am 1. April nun zur traditionellen Mitmachaktion auf. Anmeldungen sind bereits möglich.