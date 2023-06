Nach der Premiere im Vorjahr ruft Merseburg seine Einwohner am Samstag wieder zur großen Putzaktion auf. Mit dem zweiten Saubermachaton will sich die Stadt schick machen für die Schlossfestspiele. In diesem Jahr gibt es neue Stationen und kulturelles Begleitprogramm.

Merseburg/MZ - In diesem Jahr ist die Stadt Merseburg noch einen Schritt weitergegangen. Zusätzlich zu Aufklebern mit flotten Sprüchen auf den Mülleimern und Bannern hat die Verwaltung noch Werbeplakate aufhängen lassen, um auf den Saubermachathon am kommenden Samstag aufmerksam zu machen. Schließlich sollen sich möglichst viele Merseburger an der Aktion beteiligen. Anders als beim Frühjahrsputz im April, bei dem es mehr in die Tiefe ging, etwa auch Beete neu bepflanzt wurden, sei nun das „Müllsammeln das A und O“, vor allem das Entfernen der Zigarettenkippen, betont Marcel Warnicke. Der Sachgebietsleiter im Grünflächenamt ist einer der Organisationen der Aktion in der Verwaltung. Die will mit dem Saubermachathon die Stadt schick machen, für das Schlossfest am folgenden Wochenende.