Merseburg plant höhere Elternbeiträge für Kitas

Merseburg/MZ - Bis zu 27 Euro mehr pro Monat könnten Eltern künftig für die Betreuung ihrer Kinder zahlen müssen. Die Stadt Merseburg diskutiert nämlich aktuell über eine Erhöhung der Beiträge für Kita, Hort und Krippe. Der Sachgebietsleiter für Grundschulen, Florian Schüler, zeigte im letzten Sozialausschuss den Status quo: Die Aufwendungen in den letzten Jahren seien um 112 Prozent gestiegen. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass eine Erhöhung der Elternbeiträge in Betracht gezogen wird, um das städtische Defizit zum Zuschuss in dem Bereich zu minimieren.

Auf Eltern, die ihre Kinder zur Zeit acht Stunden pro Tag im Kindergarten betreuen lassen, würden laut aktuellen Hochrechnungen statt 104 Euro in Zukunft 124 Euro pro Monat zukommen. Doch spruchreif ist das noch nicht. Bisher wurde lediglich ein Vorschlag zu einer Beschlussvorlage erarbeitet. Ob und wann die Erhöhung in Kraft tritt, kann derzeit noch nicht gesagt werden. „Wir haben uns die Präsentation angesehen und müssen in den Fraktionen jetzt darüber diskutieren“, sagt Detlef Walloch (Linke), Vorsitzender des Ausschusses. Für ihn sei der erste Eindruck zumindest stimmig gewesen.

Millionen für Sanierungen

Gründe für die Erhöhung seien steigende Kosten in mehreren Bereichen, unter anderem für notwendige Sanierungsarbeiten, erklärt Florian Schüler. So stehen auch für das kommende Jahr Erneuerungsarbeiten in den Kitas „Flax und Krümel“ und „Am Weinberg“ an. „Wir wollen weiterhin das Wohl unserer Kinder in der Stadt stärken und die Einrichtungen stets verbessern“, ergänzt er. Deshalb müsse man höhere Beiträge in Kauf nehmen. Nun sei der Punkt erreicht, an dem die Kosten neu kalkuliert werden müssen. Das sei ein normaler Prozess, den man in den letzten Jahren bewusst nicht in Angriff genommen habe, um die Eltern nicht zu belasten. Vor neun Jahren fand die letzte Erhöhung statt. Merseburgs Bürgermeister Bellay Gatzlaff erklärt außerdem: „Wenn wir weiter investieren wollen, müssen wir unsere Einnahmesituation verbessern.“ Im vergangenen Jahr hat die Stadt 5,4 Millionen Euro für diesen Bereich ausgegeben. 2019 waren es noch 3,5 Millionen, erklärt Gatzlaff.

grafische Darstellung über die aktuellen und eventuell kommenden Kosten (Grafik: MZ/Bischof)

Faire Verteilung der Kosten

Ganz wichtig ist der Stadtverwaltung um Florian Schüler, dass die Beiträge sozialverträglich bleiben. „Würde man die Kosten um einen einheitlichen Prozentsatz erhöhen, würden diejenigen mehr bezahlen, die ihre Kinder am längsten betreuen lassen. Das ist schlichtweg nicht fair“, findet Schüler. Die sozialverträgliche Staffelung wäre der aktuelle Favorit. So würde die achtstündige Betreuung in der Krippe zum Beispiel von 144 Euro auf 168 Euro steigen. Alternativ könnten die Beiträge kostendeckend kalkuliert oder an den Landesdurchschnitt angepasst werden. „Die Erhöhung betrifft nur Ein-Kind-Familien mit einem mittleren bis hohen Einkommen“, so Schüler. Bei mehreren Kindern zahlt man nur für das Älteste, für Geschwister übernimmt bis zum Kita-Ende das Land die Gebühren.

Die Höhe der künftigen Beiträge, die Familien in Merseburg womöglich dann zahlen müssten, lägen dennoch unter dem Durchschnitt Sachsen-Anhalts, sagt Schüler. Und auch im Vergleich zu anderen Kommunen derselben Größe seien die Werte in einem vertretbaren Bereich. So kostet eine achtstündige Krippenbetreuung in Naumburg 203 Euro, in Bitterfeld-Wolfen 180 Euro und in Merseburg aktuell 144. Der Landesdurchschnitt liegt bei dem Beispiel bei 175 Euro. Günstiger sei die Stadt Leuna mit 140 Euro pro Monat.

Die von der Verwaltung vorgeschlagenen Beitragsänderungen werden jetzt in den einzelnen Fraktionen diskutiert. Wann es zu einer Erhöhung kommen könnte, sei schlecht vorauszusagen, so Schüler. Gegen Ende dieses oder Anfang des kommenden Jahres könnte eine Erhöhung greifen.