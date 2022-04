Merseburg neuer OB Müller-Bahr steigt vorzeitig auf

Merseburg/MZ - Eine Probezeit gibt es für politische Spitzenämter eigentlich nicht. Gewählt ist gewählt. Merseburgs zukünftiger Oberbürgermeister Sebastian Müller-Bahr (CDU) erhält nun dennoch schon drei Monate vor seinem offiziellen Dienstbeginn die Möglichkeit, sich in seine Aufgaben einzuarbeiten. Möglich machen es die Entwicklungen nach der Beurlaubung des bisherigen OB Jens Bühligen (CDU) am Donnerstag. Sie sind nach Monaten des Streits zugleich ein erstes positives Signal der Kooperation aus dem Rathaus. Das lautet: Müller-Bahr steigt bereits jetzt mit in die Leitung der Amtsgeschäfte ein, führt fortan jene Bereiche, die Bühligen bis Januar unter sich hatte. Gatzlaff bekommt seinen alten Geschäftsbereich zurück.