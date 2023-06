Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Merseburg/MZ - Leseförderung sei keine alleinige Aufgabe von Schulen, sondern eine gesamtgesellschaftliche, erklärte Vanessa Ziefle. Die Vertreterin der Stiftung Lesen war am Mittwochmorgen in die Merseburger Walter-Bauer-Bibliothek gekommen, weil man das in der Domstadt seit zehn Jahren ähnlich sieht. Ziefle überreichte Oberbürgermeister Sebastian Müller-Bahr (CDU), der wegen der verlorenen Stadtwette beim Schlossfest den Arbeitstag in historischer Tracht verbrachte, stellvertretend die Auszeichnung als „nachhaltige Vorlesestadt“.