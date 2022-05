Merseburg gedenkt der Opfer von Hanau

Merseburg - Auch in Merseburg wird am Wochenende der Opfer des rechtsextremen Anschlags von Hanau am 19. Februar 2020 gedacht. Durch das Bündnis Merseburg für Vielfalt und Zivilcourage wurde am Samstag ab 16 Uhr auf dem Bahnhofsplatz für 24 Stunden ein temporärer Erinnerungsort eingerichtet, an dem Menschen Blumen niederlegen oder Kerzen aufstellen konnten. Auch Jens Voigt vom Bündnis hat das getan. Am Abend wird im Schaufenster in der König-Heinrich-Straße 8a in Merseburg eine Videoinstallation gezeigt. Bei dem Anschlag vor zwei Jahren waren neun Hanauer Bürger mit Migrationshintergrund ermordet worden. Der Täter war ein 43-jähriger Hanauer, der anschließend in der elterlichen Wohnung seine Mutter und dann sich selbst erschoss.

