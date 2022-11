Wenn Menschen mit Einschränkungen eine Familie gründen Menschen mit Behinderung: Projekt in Merseburg braucht Hilfe

Filmemacherin will Web-Dokumentation mit dem Titel „In anderen Umständen“ erarbeiten. Projekt wird von der „Aktion Mensch“ gefördert, aber für den Eigenanteil fehlt noch Geld. Wer will in einer inklusiven Redaktion mitarbeiten?