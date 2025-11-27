Der Altertums- und Verkehrsverein Querfurt und Umgebung hat seinen Jahreskalender 2026 fertiggestellt. Verkaufsstart ist am Samstag, 29. November, zum „Lichterfest“ in der Innenstadt. Der Verein hat im „Wald und Wein Café“ einen Stand und verkauft dort auch neu gestaltete Querfurt-Präsente.

#meinQuerfurt: Wo der Kalender 2026 und neue Souvenirs erhältlich sind

Franziska Hempel vom Altertums- und Verkehrsverein Querfurt und Umgebung zeigt den Jahreskalender 2026 und neue Querfurt-Souvenirs.

Querfurt/MZ. - Alle Jahre wieder bringt der Altertums- und Verkehrsverein Querfurt und Umgebung einen Jahreskalender heraus. „Wir sind dieses Jahr etwas spät dran“, schmunzelt Franziska Hempel, die stellvertretende Vereinsvorsitzende, während sie den Kalender für 2026 in den Händen hält. Doch es ist noch rechtzeitig, um ihn in der Vorweihnachtszeit in den Verkauf zu bringen.