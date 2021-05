Mehrfamilienhaus in Merseburg brennt nicht das erste Mal

Merseburg - Bei einem Brand am Sonntagabend in der Naundorfer Straße in Merseburg ist der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses erheblich beschädigt worden. Gegen 20 Uhr war das Feuer ausgebrochen. Nach Angaben der Polizei mussten sechs der Bewohner evakuiert werden. Zwei Personen seien wegen Verdachtes auf Rauchgasintoxikation ambulant vor Ort behandelt worden. Die Ermittlungen zur Brandursache hat die Kriminalpolizei aufgenommen. Laut einer Polizeisprecherin besteht der Verdacht der Brandstiftung. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Merseburg sowie umliegenden Ortschaften waren mit insgesamt 41 Kameraden und zehn Fahrzeugen im Einsatz und löschten das Feuer.

Es ist nicht das erste Mal, dass es in diesem Haus in der Naundorfer Straße gebrannt hat. Zuletzt Mitte April: Nur weil zwei Jungs schnell reagiert haben, konnte damals möglicherweise eine größere Brandkatastrophe verhindert werden. Die Feuerwehren waren auch da zur Stelle und konnten das Feuer innerhalb von gut einer halben Stunde löschen. Außerdem soll es im Herbst vergangenen Jahres einen Brand nahe der Hauseingangstür gegeben haben, berichteten Bewohner. Damals soll ein Kinderwagen in Brand gesteckt worden sein. (mz/los)