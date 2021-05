Mehrere tausend Euro übergeben: Trickbetrüger überrumpeln 90-Jährige in Merseburg

Merseburg - Unbekannte Trickbetrüger haben bei einer 90 Jahre alten Frau in Merseburg mit dem sogenannten Enkeltrick mehrere tausend Euro erbeutet.

Enkeltrick oder falscher Polizist - der Telefonbetrug nimmt immer größere Ausmaße an.

Unbekannte Trickbetrüger haben bei einer 90 Jahre alten Frau in Merseburg mit dem sogenannten Enkeltrick mehrere tausend Euro erbeutet. Der vermeintliche Enkel hatte die Seniorin per Telefon kontaktiert und um 15.000 Euro gebeten, weil er angeblich einen Unfall gehabt habe, so die Mitteilung der Polizei. Die ältere Dame übergab einem wenig später erscheinenden Boten dann mehrere tausend Euro. Nach einem Telefonat mit Angehörigen wurde klar, dass die Seniorin Opfer von Trickbetrügern geworden war. Die Polizei hat Ermittlungen dazu aufgenommen. (mz/mad)