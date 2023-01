Mehr Zimmer, mehr Events - Das sind die Pläne für das Schlosshotel Schkopau

Von Lichterfest bis mittelalterlicher Weihnachtsmarkt – Das Schlosshotel Schkopau will seine Veranstaltungen ausbauen. Zudem ist bald Platz für mehr Gäste.

Schkopau/MZ - Das Schlosshotel Schkopau ist eine bekannte Adresse in der Region. Wolfgang Kolb sieht das Potenzial des Schlosses allerdings noch nicht ausgeschöpft. Er ist seit Frühjahr 2022 Direktor des Hotels und strebt einige Neuerungen an. Die Pläne eines ehemaligen Geschäftsführers, eine Mischung aus Hotel und betreutem Wohnen auf dem weitläufigen Gelände des Schlosses zu initiieren, sind hingegen vom Tisch – vergangenes Jahr hatte es einen erneuten Wechsel in der Geschäftsführung des Schlosshotels gegeben. „Es bleibt ein Hotel“, betont Kolb.