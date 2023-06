Die Saale-Unstrut Tourismus GmbH zeichnete in Braunsbedra auch die Gästelieblinge der Region 2022 in den Kategorien Hotel, Pension/Gasthof und Ferienwohnung/Ferienhaus aus. In der ersten Kategorie wurde das Weinberghotel Edelacker aus Freyburg Sieger (Foto). Alle Nominierten und die drei Erstplatzierten kamen aus dem Burgenlandkreis.

(Foto: Diana Dünschel)