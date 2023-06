Soll Wald trotz Klimakrise und Schäden weiter Rohstofflieferant sein? Bei einem Verbandstreffen in Leuna waren sich die Anwesenden einig: Ja, sogar für die Chemie. Die Bioraffinerie von UPM will mit Holz sogar Erdöl ersetzen.

Mehr als nur Natur: Was soll der Wald künftig leisten?

Forstverband trifft Chemie in Leuna

Leuna/MZ - Schon die Standortwahl hatte Symbolik. Der Verband der Familienbetriebe Land und Forst Sachsen-Anhalt hatte sich ausgerechnet das Kulturhaus des Chemiestandorts Leuna für seine Jahresversammlung ausgewählt. Forst und Chemie, zwei Branchen, die noch vor wenigen Jahren wenig miteinander anzufangen wussten, wie Hausherr Martin Naundorf von der InfraLeuna zum Auftakt am Freitag bemerkte. Das hat sich mittlerweile geändert. Wie sich nicht zuletzt in der

Ansiedlung von UPM am Standort zeigt. Der finnische Konzern will in Leuna biobasierte Ausgangsmaterialien etwa für Kühlmittel, Kunststoffe oder Reifen produzieren. Sein Rohstoff ist dabei Holz.