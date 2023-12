Die Hochschule vergibt Lehrpreise. Die Gewinner Theresa Laqua und Christian Peine erklären, wie man Mathematik und die Lust am digitalen Basteln vermittelt.

Mathe anschaulich vermitteln und die Lust am elektronischen Basteln wecken

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Merseburg/MZ. - Das Preisgeld werde er in einen 3D-Drucker investieren, legt sich Christian Peine fest. Der 34-Jährige war in seinem Leben schon vieles: Tischler- und Elektrikerlehrling, Mitarbeiter der Post – seit Mittwoch ist er zudem Lehrpreisträger der Hochschule Merseburg. Eine Auszeichnung, die diese seit einem knappen Jahrzehnt an Professoren, Mitarbeiter und Studenten verleiht, die besonders gute Lehrveranstaltungen für den akademischen Nachwuchs geben. 2023 gibt es fünf Preisträger: Volkswirtschaftsprofessor Jörg Döpke, Erik Theuerkauf, Marc Wiorek, Theresa Laqua – und eben Peine.