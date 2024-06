Politikwissenschaftlerin im Interview Männerdomäne Kommunalpolitik: „Das schreckt Frauen ab“

Frauen sind in Stadträten und Kreistagen in der absoluten Minderzahl. Die Wissenschaftlerin Helga Lukoschat erklärt, woran das liegt und wieso ein höherer Frauenanteil für eine andere Politik sorgt und was für mehr Kandidatinnen sorgen könnte.