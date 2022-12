Mann raubt in Merseburg Geschäft aus

Merseburg/Mz - Ein Mann hat am Montagabend in Merseburg Geld aus der Kasse eines Geschäftes gestohlen. Wie die Polizei dazu am Dienstag informiert, sei der Mann gegen 18 Uhr in das Geschäft in der Kleinen Ritterstraße gekommen, stahl das Geld und flüchtete. Dabei sei ein Verkäufer leicht verletzt worden. Durch Polizisten sei in der Nähe ein 31-jähriger, polizeibekannter Tatverdächtiger vorläufig festgenommen worden. In dem Fall liefen derzeit weitere Ermittlungen, heißt es weiter von der Polizei.