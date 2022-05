Mann handelt mit Crystal in Braunsbedra

Braunsbedra/MZ - Die Mitarbeiterin sollte mehrmals einen Brief zur Post bringen, der Inhalt war ihr unbekannt. Bis sie ihn eines Tages öffnete, Crystal Meth entdeckte und die Polizei verständigte. Bei einer anschließenden Durchsuchung stellte sich heraus, dass ihr Arbeitgeber teilweise mehrmals pro Woche mehr als zehn Gramm Crystal per Post an Freunde verschickt hatte.

