Mann gesteht Raub in Leuna vor dem Amtsgericht Merseburg

Merseburg/MZ - Weil das Geld für eine Tankfüllung nicht ausgereicht habe, sei ein 32-Jähriger auf ein Betriebsgelände in Leuna eingebrochen und habe zwei Handys gestohlen, die er anschließend verkaufte. So zumindest beschreibt der Verteidiger des Angeklagten das Motiv der Tat. Die Staatsanwaltschaft zweifelt an der Aussage.