Ein unbekannter Mann fällt ohne Genehmigung des Besitzers in einem Wäldchen in Merseburg Bäume. (Symbolbild)

Merseburg - Am Montagvormittag, gegen 10.00 Uhr ist die Polizei darüber informiert worden, dass in der Otto-Lilienthal-Straße in Merseburg in einem naheliegenden Waldstück diverse Bäume, ohne Genehmigung des Besitzers, durch einen Unbekannten mit unterschiedlichen Stammdurchmessern gefällt wurden. Nach ersten Erkenntnissen beläuft sich der entstandene Sachschaden auf rund 3.000 Euro.