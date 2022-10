Lutz Brückner ist Heimatforscher in Merseburg

Lutz Brückner ist seit fast 30 Jahren zertifizierter Stadtführer in Merseburg. Jetzt ist er auch unter die Heimatforscher gegangen.

Merseburg/Schkopau/MZ - „Ich habe mich eigentlich schon immer für Geschichte interessiert, hab’ in der Schule auch mal ’ne Eins geschafft“, sagt Lutz Brückner. Welche geschichtlichen Schätze es in Merseburg vorzufinden gibt, hat er damals allerdings noch nicht geahnt. Fast 30 Jahre ist es her, dass sich Lutz Brückner dazu entschied, einen Kurs für Stadtführer zu absolvieren. Den hatte damals Jürgen Jankofsky angeboten, der sich bis heute für die Merseburger Geschichte engagiert, unter anderem mal als Stadtschreiber tätig war. Sein Stadtführerzertifikat von 1993 besitzt Lutz Brückner noch heute.