Airpark in Merseburg soll durchstarten Logistiker Schnellecke plant Werk mit Hunderten Jobs in Merseburg

Lange lag das Industriegebiet Airpark in Merseburg im Dornröschenschlaf. Nun will der Schnellecke-Konzern aus Wolfsburg dort ein Vormontagewerk errichten. Oberbürgermeister Sebastian Müller-Bahr hofft, dass das nur der Auftakt für neue Industrie in der Stadt ist.