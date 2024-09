In Barnstädt im Saalekreis haben Betrüger 30.000 Euro in bar und in Form von Edelmetall erbeutet. Mit dieser Masche gingen sie vor.

Bei einem Betrug in Barnstädt sind 30.000 Euro in Geldscheinen und Edelmetall übergeben worden.

Halle (Saale). - Betrüger haben am frühen Montagnachmittag in Barnstädt im Saalekreis ein 64 Jahre altes Opfer derart umgarnt, dass es mehrere Zehntausende Euro an sie übergab, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt.

Demnach riefen die Betrüger, die sich als LKA-Beamte ausgaben, mit unterdrückter Nummer an. Sie hätten vorgegeben, drei bis fünf Männer festgenommen zu haben, die Einwohner von Barnstädt ausgespäht haben sollen. Nun müssten die Anwohner noch ihren Vermögensverhältnissen befragt werden. Der Betrug sei am Telefon so geschickt unternommen worden, dass es in der Folge gegen 17 Uhr zu einer Übergabe von Wertsachen gekommen sei.

Der Mann, der mehrere Zehntausende Euro in bar und Edelmetall entgegennahm, wird wie folgt beschrieben:

30 bis 40 Jahre alt

über 1,80 m groß

dunkles T-Shirt

rote Turnschuhe

Der Mann soll einen falschen Dienstausweis vorgezeigt haben.

Erst, nachdem die Wertsachen übergeben wurden, fiel der Betrug auf.