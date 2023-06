Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Merseburg/MZ - Nach den Gewittern in der Nacht von Donnerstag auf Freitag hatten die Verantwortlichen des Lions Club die Hoffnung, dass es zumindest nachmittags bei ihrem Benefizlauf trocken bleibt. Diese Hoffnung wurde allerdings nicht erhört und so verlief der 14. Benefizlauf des Clubs in Merseburg am Freitag anders als geplant. Dennoch war es den Veranstaltern möglich, alle Hindernisse zu meistern.