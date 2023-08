Am 1. September macht das neue Geschäft in der ehemaligen Apotheke in Liederstädt auf. Die dafür gegründete GbR hat das Projekt „Dorfladen Liederstädt“ ohne Förderung gestemmt.

Der Dorfladen in Liederstädt eröffnet am 1.September.

Liederstädt/MZ - In die Räume der ehemaligen Apotheke in der Straße der DSF in Liederstädt zieht neues Leben ein. Am kommenden Freitag, 1. September, eröffnet hier um 9 Uhr der Dorfladen Liederstädt, für den sich eine gleichnamige Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) verantwortlich zeichnet. Im Dorfladen gehören überwiegend regionale Produkte wie zum Beispiel Fleisch, Käse, Obst und Gemüse, Wein und Spirituosen zum Sortiment. Außerdem gibt es Kaffee, Kuchen und frische Brötchen. Nicht nur zum Mitnehmen. Es sind auch Sitzmöglichkeiten im und am Dorfladen vorhanden.