Leunaer Standesbeamtin rettet Hochzeit in Landsberg

Damit die Hochzeit in Landsberg nicht ins Wasser fällt, springt eine Standesbeamtin aus Leuna ein (Symbolfoto).

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Leuna/Landsberg/MZ - Der Hochzeitstermin des Paares stand, doch plötzlich war in der Stadt Landsberg für den 24. Juni keine Standesbeamtin verfügbar. Was tun? Da musste Amtshilfe her.