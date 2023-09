Seit an der Kita Zöschen massive Dachschäden erkannt wurden und das Gros der Kinder in Container ausweichen musste, sucht die Stadt Leuna fieberhaft nach einer Lösung. Nun zeichnet sich ein klarer Favourit ab. Mit dem will die Kommune gleich mehr Platz schaffen.

Zöschen/Leuna/MZ - Die marode Kita in Zöschen soll durch einen Neubau ersetzt werden. Dieses Bild zeichnet sich derzeit klar in den Ausschüssen der Stadt Leuna ab. Deren Verwaltung favorisiert mittlerweile ein Ersatzgebäude in konventioneller Bauart, wie die für Kitas zuständige Heike Trabitzsch am Dienstag im Sozialausschuss erklärte. Dessen Mitglieder sprachen einstimmig die Empfehlung an den Ende September tagenden Stadtrat aus, die Planungsleistungen für den Neubau in dieser Variante auszuschreiben.