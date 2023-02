Stadt Leuna Wie es um den Erhalt der alten Kastanie in Horburg im Saalekreis steht

In dieser Woche waren Gutachter und Spürhund in Horburg im Saalekreis, um letzte Untersuchungen an der Kastanie vorzunehmen. Wenn die Ergebnisse vorliegen, soll endgültig über die Fällung des Baumes entschieden werden.