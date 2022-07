Fehlende Einnahmen in der Corona-Krise: Leuna prüft Klage gegen das Land

Leuna/MZ - „Diese Thema beschäftigt uns seit Mai 2021“, sagte Leunas stellvertretender Bürgermeister Volker Stein in der jüngsten Sitzung des Stadtrates. Es ging um Umlagezahlungen, die die Stadt an das Land entrichten muss. Das entspricht je eingenommenem Euro an Gewerbesteuern 84 Cent, die die Stadt zwei Jahre später an Umlagezahlungen leisten muss.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<