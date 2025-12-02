Zweiter Prozesstag am Landgericht Halle Leuna-Einbrecher gestehen - doch wer stohl die Autos?
Trotz der Geständnisse beider Angeklagter am zweiten Verhandlungstag im Landgericht Halle, bleiben einige Fragen offen. Zeugenaussagen sorgen für Verwirrung im Gericht.
02.12.2025, 09:00
Leuna/Halle/MZ. - Zwei junge Männer stehen aktuell vor dem Landgericht Halle, weil sie zwischen dem 10. und dem 21. Mai 2023 gemeinsam in ein Leunaer Wohnhaus eingebrochen sein sollen, während der Besitzer sich im Urlaub befand.