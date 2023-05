Merseburg/MZ - „Nüscht los in Merseburg? Wir wollen das ändern!“ Deshalb ist in Merseburg vor einigen Jahren der Verein „Sowas – Kultur in Merseburg“ entstanden. Eines der Projekte des Vereins ist das queer-feministische Festival „Lückenlos“, das in diesem Jahr zum dritten Mal stattfindet und ab 11. Mai einen Mix aus Kunst, Musik und Informationen anbietet. Das diesjährige Festivalthema lautet übrigens „Begegnen – Verbinden – Bestärken“.

