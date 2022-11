Leck an Gastank sorgt für Einsatz

Merseburg/MZ - - Die Feuerwehr Merseburg ist am Samstagnachmittag in den Stieglitzweg in den Ortsteil Kötzschen alarmiert worden. Auf einem Privatgrundstück trat an einem Tank Gas aus. „Der Gasaustritt mit entsprechenden Grenzüberschreitungen ist nur unmittelbar am Tank“, berichtete Einsatzleiter Dirk Grötzsch, der zugleich Merseburgs Stadtwehrleiter ist, am Einsatzort. Es gab keine Verletzten.

