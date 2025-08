Ein Jugendlicher greift einen Familienvater in Merseburg mit einem Messer und verletzt ihn lebensgefährlich. Das Landgericht Halle hat nun das Urteil gefällt. Bei den Betroffenen sorgt das für viel Frust. Ihre Angst vor dem Angreifer bleibt.

Angriff auf Pflegevater in Merseburg

Die Tat ereignete sich in Merseburg-Süd.

Merseburg/Halle/MZ. - „Das Urteil ist lächerlich“, drückt Adela Brahmi* ihren Frust über die Entscheidung des Landgerichts Halle aus. Das hatte am Freitag unter Ausschluss der Öffentlichkeit einen Jugendlichen verurteilt, weil der im November 2023 Brahmis Ehemann in Merseburg-Süd mit 14 Messerstichen lebensgefährlich verletzt und in den Monaten danach die Familie bedroht hatte. Ins Gefängnis muss er dennoch nicht.