Lebendiger See 2023 Vom Tagebau zum Naturparadies - Wie Taucher im Geiseltalsee die Natur schützen

Am Samstag wird der Geiseltalsee offiziell zum „Lebendigen See des Jahres“ ernannt. Dazu beigetragen hat auch das Projekt Naturschutztaucher. Welche Pflanzen ihnen in der Tiefe begegnen.