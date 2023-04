In Bad Dürrenberg wird erstmals ein Spendenlauf organisiert. Die Gelder sollen kulturellen und sozialen Projekten zu Gute kommen. Läufer, Sponsoren und Ideengeber für Projekte können sich melden.

Läufer und Sponsoren für ersten Spendenlauf in Bad Dürrenberg gesucht

Bad Dürrenberg/MZ - Warum nicht mal etwas Neues in Bad Dürrenberg versuchen, dachte sich Sabine Krems-Jany und entwickelte die Idee, Läufer für einen guten Zweck an den Start zu holen. Mitstreiter fand sie schnell und hat zusammen mit Sandy Strehlke-Theile und Mirko Vonau den ersten Spendenlauf in Bad Dürrenberg organisiert.