Der Benefizlauf der Lions in Merseburg wirft seine Schatten voraus und lädt die Teilnehmer schon jetzt zur Anmeldung ein. In diesem Jahr brechen die Organisatoren mit einer Tradition.

Beim Benefizlauf 2019 waren um die 2.000 Teilnehmer am Start und haben die Gotthardstraße unsicher gemacht.

Merseburg/MZ - Der Startschuss ist gefallen. Nein, noch nicht für den eigentlichen Benefizlauf in Merseburg, aber für die Anmeldungen. „Die ersten 50 sind schon eingegangen“, sagt Birk Schaper, Mitorganisator des Benefizlaufes des Lions Club Merseburg. Am 23. Juni sind die Läufer wieder eingeladen, die Gotthardstraße in Laufschuhen unsicher zu machen. Wie schon im Vorjahr soll dieser traditionelle Lauf auch durch eine virtuelle Version ergänzt werden.