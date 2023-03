Bad Lauchstädt/MZ - Das „Bad“ trägt Lauchstädt seit bald 100 Jahren im Namen. Am 25. Juni 1925 vergab die preußischen Regierung den Zusatz per Erlass. Den Status als Kurstadt hat die Goethestadt allerdings nicht. Das will die Kommune ändern, wie Bürgermeister Christian Runkel (CDU) erklärt. „Es hängen an dem Titel nicht nur Prestige, sondern auch Zuwendungen von Land, Bund, EU.“

