Landrat darf Vertrag über Verteilung von Kohlemillionen unterschreiben - unter Bedingung

Merseburg/MZ - Wenn man vom Teufel spricht, dann meldet sich der Staatsminister: Diese Erfahrung machte Hartmut Handschak (parteilos) während des Kreistags am Mittwoch. Der behandelte gerade die Frage, ob der Landrat grünes Licht bekommt, einer Vereinbarung mit Land und den Kreisen im Mitteldeutschen Revier sowie der Stadt Halle zuzustimmen. In der sind Quoten für die Verteilung der Strukturwandelmittel fixiert. Bis auf den Saalekreis haben alle Vertragspartner zugestimmt. Handschak wollte sich jedoch erst das Okay seines Kreistags holen.