Am dritten Verhandlungstag sagt der Pächter der Halle aus, in der die geklauten Radlader zwischengelagert werden sollten. Und bringt weitere Personen ins Spiel.

Halle/Saalekreis/MZ. - Der Kreis jener Leute, die in den Diebstahl zweier nagelneuer Radlader im Januar dieses Jahres in Barnstädt verwickelt sein könnten, scheint immer größer zu werden. Das jedenfalls deutete sich am dritten Verhandlungstag gegen zwei Angeklagte am Landgericht in Halle an.