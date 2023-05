Halle/MZ - Am Ende waren es zwei winzige, genervt vorgetragene Worte, die einen 81-jährigen Betrüger vor dem Gang ins Gefängnis bewahrten. „Ja, ja“, antwortete der Angeklagte am Montag vor dem Landgericht Halle auf die Frage, ob er neun Taten, wie in der Anklage formuliert, einräumt. Ein Geständnis, dass er mehrfach Geld vom Konto einer heute 87-jährigen Farnstädterin abgehoben und für eigene Zwecke verwendet hatte. Die Kammer verurteilte ihn daher zu anderthalb Jahren Gefängnis – wegen des Geständnisses – auf Bewährung.

